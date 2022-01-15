اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يناير 2022 05:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع زوجين متأثرين باختناق بسبب التسرب من أسطوانة الغاز بمنزلهما في المنيا

السبت، 15 يناير 2022 03:59 م
مصرع زوجين متأثرين باختناق بسبب التسرب من أسطوانة الغاز بمنزلهما في المنيا مديرية أمن المنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى زوجان مصرعها إثر تسرب الغاز داخل منزلهما بقرية صفط اللبن التابعة لمركز المنيا، وسادت حالة من الحزن وسط أهالى القرية، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد مصرع شخص يدعى مايكل عزيز 37سنه وزوجته اثر تسرب الغاز من أسطوانة بوتاجاز بقرية صفط اللبن التابعة للمركز وبالعرض على مفتش الصحة قرر عدم وجود شبه جنائية وقررت النيابه العامة التصريح بدفن الجثتين ، وتحرر محضر بالواقعة بينما تباشر النيابة التحقيق .


حادث

مصرع زوجين

مديرية الامن

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة