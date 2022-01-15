مصرع زوجين متأثرين باختناق بسبب التسرب من أسطوانة الغاز بمنزلهما في المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

لقى زوجان مصرعها إثر تسرب الغاز داخل منزلهما بقرية صفط اللبن التابعة لمركز المنيا، وسادت حالة من الحزن وسط أهالى القرية، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد مصرع شخص يدعى مايكل عزيز 37سنه وزوجته اثر تسرب الغاز من أسطوانة بوتاجاز بقرية صفط اللبن التابعة للمركز وبالعرض على مفتش الصحة قرر عدم وجود شبه جنائية وقررت النيابه العامة التصريح بدفن الجثتين ، وتحرر محضر بالواقعة بينما تباشر النيابة التحقيق .