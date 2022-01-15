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مسلح يحتجز عددا من الرهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس الأمريكية

السبت، 15 يناير 2022 10:04 م
مسلح يحتجز عددا من الرهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس الأمريكية الشرطة الأمريكية
كتب محمد جمال

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قالت صحيفة "جيرزالوم بوست" اليوم إن مسلح يحتجز رهائن فى كنيس "بيث إسرائيل" فى كوليفيل بولاية تكساس يوم السبت ، وفقا لتغريدات من شرطة كوليفيل وبى إن أو نيوز.

تكساس
تكساس
 
 
وحذرت أول تغريدة من شرطة كوليفيل الجمهورالاقتراب من موقع الحادث.

وذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة بدأت مفاوضات مع شخص داخل الكنيس يعتقد أنه مشتبه به، وأشارت إلى أن المسلح لا تعرف هويته إلى حد الآن.

وأشارت إلى أن المسلح اقتحم الكنيس خلال بث مباشر، حيث سمع وهو يقول "سأموت"، هذا، ووفقا لشرطة كوليفيل لم تقع إصابات في الوقت الحالي.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يتابع آخر التطورات في الكنيس.

ولا يعرف حاليا عدد الأشخاص الموجودين هناك، حيث دخل المسلح خلال صلاة السبت، حيث أن الكنيس يضم أكثر من 1600 عضو.

 


تكساس

احتجاز رهائن

أمريكا

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