مسئولان أمريكيان يبدآن جولة تشمل السعودية والسودان

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تبدأ موللي في مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشئون الأفريقية وديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جولة تشمل زيارة كل من المملكة العربية السعودية والسودان وإثيوبيا اعتبارا من 17 وحتى 20 من شهر يناير الجاري.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، في بيان ، إن في وساترفيلد سيحضران في العاصمة السعودية الرياض اجتماعا لأصدقاء السودان يهدف لحشد الدعم الدولي لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية المتكاملة للسودان " يونيتامز" في جهودها لتسهيل انتقال متجدد نحو الديمقراطية تحت قيادة مدنية بالسودان.

وأضاف أن المسئولين الأمريكيين سيتوجهان بعد ذلك إلى العاصمة السودانية الخرطوم، حيث يجتمعان مع نشطاء مؤيدين للديمقراطية وتجمعات نسائية وشبابية وممثلين للمجتمع المدني وقادة عسكريين وشخصيات سياسية، وأن الرسالة الأمريكية ستكون واضحة ، وهي أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحرية والسلام والعدل للشعب السوداني.

وذكر برايس أن في وساترفيلد سيختتمان جولتهما في إثيوبيا لمتابعة المباحثات الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يوم 10 يناير الجاري.

وأوضح أنهما سيشجعان المسئولين الحكوميين هناك على الإبقاء على الانفتاح الراهن على السلام من خلال إنهاء الضربات الجوية وسائر الأعمال العدائية، والتفاوض حول وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واستعادة فتح مسارات المساعدات الإنسانية ووضع أساس لحوار وطني شامل.