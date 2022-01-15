محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية فى رفع مياه الأمطار بالمحلة وسمنود

الغربية: مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود رجال الوحدات المحلية بمركز ومدينة سمنود وحي ثان المحلة في رفع مياه الأمطار عقب سقوطها صباح اليوم وذلك تحت إشراف ومتابعة إسلام النجار رئيس المدينة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، حيث تمركزت معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في أماكن تجمع الأمطار المتفق عليها مسبقا في الاجتماعات التنسيقية كأحد الخطوات الاستباقية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة موجات الطقس المتقلبة.

وتعرضت المحافظة لسقوط أمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ لمواجهه الطقس السيء والتعامل مع الأمطار.