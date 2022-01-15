اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يناير 2022 12:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية فى رفع مياه الأمطار بالمحلة وسمنود

السبت، 15 يناير 2022 12:03 م
محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية فى رفع مياه الأمطار بالمحلة وسمنود جهود لرفع مياه الأمطار بالمحلة وسمنود
الغربية: مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود رجال الوحدات المحلية بمركز ومدينة سمنود وحي ثان المحلة في رفع مياه الأمطار عقب سقوطها صباح اليوم وذلك تحت إشراف ومتابعة إسلام النجار رئيس المدينة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، حيث تمركزت معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في أماكن تجمع الأمطار المتفق عليها مسبقا في الاجتماعات التنسيقية كأحد الخطوات الاستباقية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة موجات الطقس المتقلبة.

وتعرضت المحافظة لسقوط أمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ لمواجهه الطقس السيء والتعامل مع الأمطار.

 

 

 


محافظ الغربية

المحلة

شفط مياه الأمطار

محافظة الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص بجرار يحمل طوب بالغربية

السبت، 15 يناير 2022 11:23 ص

وكيل تعليم الغربية يتفقد امتحانات النقل لنهاية الفصل الدراسي الأول بطنطا

السبت، 15 يناير 2022 10:57 ص

قطار حياة كريمة يجرى بالخير.. تنفيذ 219 مشروعا بقطاع مياه الشرب والصرف بالمنيا.. و456 مشروعا للصرف بسوهاج.. إنشاء مجمع زراعى ومرفق إسعاف ومدارس بقرية طنسا ببنى سويف.. وارتفاع معدلات تنفيذ مشروعات الغربية حياة

السبت، 15 يناير 2022 08:00 ص

قصة نجاح شاب بدأ حياته بتجارة الدواجن وأصبح أشهر تاجر نعام بالغربية.. أحمد: اكتسبت الخبرة من أصحاب مزارع وبدأت المشروع بعدد قليل وتوسعت فى التربية والإنتاج.. وسعر كيلو اللحم 250 جنيها وكيلو الريش بـ 1700 جنيه

الجمعة، 14 يناير 2022 07:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة