اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير "المنصورية" ويشدد على ضرورة الحفاظ على الأعمال

السبت، 15 يناير 2022 09:27 ص
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير "المنصورية" ويشدد على ضرورة الحفاظ على الأعمال محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طريق المنصورية
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بحوض وطريق ترعة المنصورية فى المسافة بين شارع الأهرام وحتى محور 26 يوليو، وذلك لمتابعة العمل بالمواقع والوقوف على نسب التنفيذ.
 
وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تشمل مسافة 7 كم من المقرر أن يتم خلالها أعمال تقوية وإعادة رصف وتطوير وتوسعة لطريق المنصورية ليصبح عرض الطريق مابين 30 إلى 35 مترا بدلاً من 18 مترا، وذلك ضمن مخطط تطوير وتوسعة الطرق بالمحافظة وخلق محاور مرورية جديدة لتحسين حركة المرور.
 
وأضاف المحافظ أن الأعمال تشمل تدبيش لحوض ترعة المنصورية وإستبدال منظومة الإنارة القديمة بشبكة إنارة جديدة، وذلك بعد إزالة التعديات على الطريق وتوفير مسافة بعرض 12 مترا بطول المسافة الجارى تطويرها.
 
كما شدد المحافظ على رئيس حى الهرم ورئيس مركز ومدنية كرداسة بتكثيف أعمال الرقابة ومنع أى تعديات على الطريق وإلزام الملاك على جانبى الأعمال بخط التنظيم ورصد أى ممارسات مخالفة لشئون النظافة والحفاظ على البيئة أو إنتظار سيارات النقل الخاصة بالشركات والمصانع وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أصحابها، على أن يتم رفع مخلفات وناتج أعمال التطوير وتطهير الترعة أول بأول ومنع تراكمها حفاظاً على المظهر الجمالى لأعمال التطوير.  
 
رافق المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وتيسيرعبد الفتاح رئيس حى الهرم واللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة.
 
 
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محافظ الجيزة

ترعة المنصورية

شارع الهرم

محور 26 يوليو

مخلفات

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