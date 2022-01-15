لو عايز تحس بالسعادة.. تناول هذه الأطعمة أبرزها البيض

فاطمة ياسر

هل ترغب في الشعور بالسعادة؟، ربطت العديد من الدراسات بين نوعية الطعام المتناول ودورها في الشعور بالسعادة أو الحزن، وعليك التعرف علي الأطعمة المسئولة عن شعورك بالسعادة.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، أن تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الأمينية يعد من أبرز الحيل للشعور بالسعادة، لأن هذا الحمض يساعد في إنتاج الطاقة والحيوية والحصول علي مزاج جيد والنوم بعمق، كما أن هذه الأحماض تساعد الجسم علي إنتاج مادة السيروتونين المسئولة عن الحالة المزاجية.

وللشعور بالسعادة تناول هذه الأطعمة:



- اللحوم البيضاء:



كالدجاج و الديك الرومي والبط والحمام، فهي أطعمة قليلة أو منخفضة الدهون، وغنية بالبروتين، لذا تناولك لها يعد خيارا جيدا للشعور بالسعادة لأنها تفرز الهرمونات المسئولة عن السعادة.

- سمك السلمون:



يحتوي علي الأوميجا 3، وفيتامين د، وتناوله يعطى شعور بالسعادة والطاقة والحوية، لأنه غني بالأحماض الأمنية التي يطلق عليها أحماض التريتوفان، التي تساهم بشكل كبير في تحسن الحالة المزاجية.

- البيض:



يحتوي علي نسبة عالية من الأحماض الأمنية المهمة للجسم، والتي من دورها الحصول علي مزاج جيد، لذا تناوله يوميا في الصباح يساعدك في الحصول علي حالة مزاجية جيدة.

- الحليب:



يحتوي علي نسبة عالية من الكالسيوم، وأيضا أحماض التريتوفان التي تساعد في الحصول علي مزاج جيد، فتناولك لكوب يوميا من الحليب يعد خيارا جيدا للحصول علي مزاج جيد.

- المكسرات:



تحتوي علي نسبة عالية من البروتين والألياف، والأوميجا3 وحمض الفوليك، وأحماض التربتوفان التي تساعد في الشعور علي السعادة والمزاج الجيد.