اليوم السابع
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لصوص أعمدة الإعلانات بشوارع القاهرة يعترفون: نبيعها كخردة

السبت، 15 يناير 2022 03:38 م
لصوص أعمدة الإعلانات بشوارع القاهرة يعترفون: نبيعها كخردة حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، أثناء استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل- ملك وقيادة أحدهما" مُحمل عليها  "14عمود قواعد لافتات إعلانات - كابل كهرباء "مجهولين المصدر".

واعترف المتهمان أمام رجال المباحث برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بسرقتها من المنطقة محل الضبط بأسلوب"المغافلة "، وأنهما كان فى سبيلهما لبيعها لتجار الخردة مقابل مبالغ مالية وتبين أنها خاصة بإحدى شركات الدعاية والإعلان.

وباستدعاء مسئول بذات الشركة تعرف على المضبوطات ، وإتهمهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبسهما.

 

 


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