لسكان الإسكندرية.. اعرف أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة لشركة المياه

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة من السبت 15/1/2022 حتى يوم 20/1/2022، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك فى الأماكن التالية:

سيارة شرق

رافع سيدي بشر بشارع مسجد سيدي بشر فوق نفق سيدي بشر

للتواصل 01275918005

سيارة وسط

امام مول زهران سموحة

للتواصل 01275918001

سيارة غرب

مدخل ابو يوسف امام مدرسة الاورمان الهانوفيل

للتواصل 01275918003

وأوضحت الشركة أن مواعيد تقديم الخدمة من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الرابعة عصرا، لتقدم جميع خدمات الشركة ومنها (التعاقد على العدادات _ استقبال شكاوي _دفع فواتير _ شحن كروت العدادات مسبقه الدفع).

ونوهت إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطه للتأكد من جودة المياه، وفريق من ادارة التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة.