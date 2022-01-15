"كريستيان توبيرا" تعلن رسميا ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022

كتب عبد الوهاب الجندى

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن وزيرة العدل السابقة كريستيان توبيرا، أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022، بشكل رسمي اليوم السبت.

وقبل أقل من ثلاثة أشهر من الجولة الأولى للانتخابات، سيكون لليسار ستة مرشحين رئيسيين هم: الزعيم المتطرف جان-لوك ميلانشون، المؤيد للقضايا البيئية يانيك جادو، الشيوعي فابيان روسيل، الوزير السابق أرنو مونتبورغ الذي يبدو أنه على وشك الاستسلام، بالإضافة الى رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن إيدالغو وتوبيرا. لكن أيا منهم لا يتجاوز تأييده نسبة 10% في الاستطلاعات.

ولا يزال الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون الذي لم يُعلن ترشحه رسميًا بعد، متقدما في الجولة الأولى على المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبن التي تليها المرشحة اليمينية فاليري بيكريس.

وكانت كريستيان توبيرا قد أعلنت في نهاية ديسمبر أنها تعتزم أن تكون مرشحة في مواجهة مأزق اليسار المنقسم أكثر من أي وقت مضى، وحددت موعدًا في 15 يناير لتوضيح خيارها. وأكدت أنها لن تكون مجرد مرشحة إضافية وستضع كل قوتها في الفرص الأخيرة للاتحاد.

ومن المقرر أن تقام الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 23 من أبريل 2022، وستقام جولة أخرى في 7 مايو 2022، وذلك لاختيار الرئيس الجديد والثاني عشر للجمهورية الفرنسية الخامسة.