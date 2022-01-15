كازاخستان: اعتقال نائب وزير الطاقة السابق للتحقيق في قضية رفع أسعار الوقود

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اعتقلت وكالة الرقابة المالية الكازاخية نائب وزير الطاقة السابق، تشوماباي كاراجاييف، للتحقيق في قضية فع أسعار الوقود.



وذكرت الرقابة المالية - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم السبت، أن "فريق التحقيق التابع لإدارة وكالة الرقابة المالية لمنطقة مانجيستاو ألقى القبض على نائب وزير الطاقة [السابق] لجمهورية كازاخستان، جوماباي كاراجاييف، ورؤساء منصات التداول الإلكترونية والأشخاص المتواطئين في ارتفاع أسعار الوقود".



وأشار البيان إلى أن محكمة قضائية قضت باحتجاز مسؤول الطاقة الكازاخي السابق لمدة شهرين كإجراء لضبط النفس.



وكانت الحكومة الكازاخية قد اتخذت قرارا في وقت سابق من اليوم بإقالة كاراجاييف من منصب نائب وزير الطاقة.



واندلعت الاحتجاجات في العديد من المدن الكازاخية في الثاني من يناير بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار الغاز المسال، وهو الوقود الرئيسي للسيارات في كازاخستان، وتصاعدت الاحتجاجات إلى أعمال شغب جماعية مع تعرض المباني الحكومية للنهب بعد بضعة أيام.