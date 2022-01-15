اليوم السابع
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خمسة فلسطينيين بينهم أسرى محررون

السبت، 15 يناير 2022 11:09 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خمسة فلسطينيين بينهم أسرى محررون قوات الاحتلال الإسرائيلي
وكالات

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، خمسة فلسطينيين من بيت لحم، بينهم أسرى محررون.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في بيت لحم أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر إياد سامي طقاطقة، واستدعت أخيه عماد، لمراجعة مخابراتها، وذلك بعد مداهمة منزل ذويهما في بلدة بيت فجار، وتفتيشه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت أربعة فلسطينيين من مخيم الدهيشة، وذلك بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها، وهم: الأسيران المحرران حسن محمد الزغاري ، وأشرف محمد سجدية، والشاب راني أبو عكر ، والفتى رنيم محمد الجعفري.

 


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فلسطين

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