اليوم السابع
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قبل انطلاق موسم رمضان..7 شروط لعروض شركات المحمول

السبت، 15 يناير 2022 09:00 م
قبل انطلاق موسم رمضان..7 شروط لعروض شركات المحمول محمول ارشيف
كتبت هبة السيد

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مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تجهز شركات المحمول فى الوقت الحالى حملات إعلانية ضخمة تعرض على كافة القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعى تتضمن عروض جديدة لعملائها خلال الشهر الكريم، ويشترط جهاز تنظيم الاتصالات على الشركات أن تشمل تفاصيل الخدمات والعروض كافة الشروط والأحكام المتعلقة بأى أنظمة أو باقات تقدمها أو تعلن عنها الشركات مقدمة الخدمة، على أن تشتمل على 7 شروط وهي:

1 - أسعار الخدمات، وطريقة الاشتراك فى الخدمة وطريقة إلغائها، ومعلومات عن أماكن أفرع ومنافذ تقديم الخدمة.

2 - للمكالمات الصوتية ضرورة تحديد أنواع المكالمات المتاحة فى الباقة المتعاقد عليها (على سبيل المثال داخل الشبكة وخارجها إذا كانت خاصة بمجموعة اتصال معينة، تضمنها لمكالمات دولية من عدمه).

3 - عدد الدقائق لكل نوع من أنواع المكالمات المتاحة فى الباقة، طريقة احتساب أنواع المكالمات والبيانات داخل الباقة.

4 - آلية التعامل مع الدقائق أو كمية الميجا بايتس أو الرصيد المتبقى فى الباقة، وإمكانية ترحيلها من عدمه، وصلاحية انتهاء الرصيد وطرق تجديد الرصيد.

5 - توضيح لعدد الدقائق و/أو الميجا بايتس المتوفر فى الباقة أو الرصيد، وكذلك الطرق التى تمكن المستخدم من متابعة استخدامه للخدمات والتحكم فيها بشكل مستمر.

6 - الشروط الجزائية فى حالة إلغاء الخدمة من قبل المشترك أو مخالفة أحد بنود التعاقد (إن وجد).

7 - تلتزم الشركة مقدمة الخدمة بإضافة الشروط والأحكام المتعلقة بالخدمة والمعتمدة من الجهاز على موقعها الإلكترونى ليتمكن المستخدم من الاطلاع عليها قبل التعاقد.


خدمات المحمول

شركات المحمول

شهر رمضان

إعلانات رمضان

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