فى مثل هذا اليوم عام 1876.. ميلاد الملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية

فى مثل هذا اليوم 15 يناير عام 1876 ولد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، وهو مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، والحاكم الرابع عشر من أسرة آل سعود، ولد في الرياض لأسرة آل سعود الحاكمة في نجد، ولما بلغ الخامسة عشر من عمره انتقل مع عائلته إلى قطر ثم البحرين ثم إلى الكويت بأمر من الدولة العثمانية واستقبلهم شيخها آنذاك محمد الصباح بعد انتصار محمد بن عبد الله الرشيد حاكم حائل على الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود آخر أئمة الدولة السعودية الثانية.
يعرف الملك عبد العزيز عند العرب باسم (عبد العزيز) وعند الغرب بـ (ابن سعود) لقَّبه الإعلام الغربي عام 1934م بـ (أوتو فون بسمارك) العرب و(بنابليون) العرب و(أوليفر كرومويل) الصحراء و(الملك سليمان) الجديد. وأطلق عليه عام 1931م، (بجورج واشنطن) الأمة الجديدة. كما أطلق عليه بعد تأسيس السعودية (زعيم الجزيرة العربية).
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