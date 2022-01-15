اليوم السابع
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غسيل ميدان الإسماعيلية بمصر الجديد شرق القاهرة.. فيديو وصور

السبت، 15 يناير 2022 06:31 م
غسيل ميدان الإسماعيلية بمصر الجديد شرق القاهرة.. فيديو وصور غسيل ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة
كتب سيد الخلفاوى

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رصد اليوم السابع أعمال غسيل ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة، ضمن منظومة النظافة الجديدة، التى يتم تنفيذها بالقاهرة، حيث تشمل خطة العاصمة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، غسيل الشوارع ضمن منظومة الجمع السكنى التى تم تطبيقها بجميع الأحياء.

 

نفذت الشركة المسئولة عن نظافة أحياء شرق القاهرة، "انفيروماستر"، أعمال نظافة وغسيل للشوارع، من بينها غسيل ميدان الإسماعيلية أحد أقدم ميادين مصر الجديدة، وذلك ضمن منظومة النظافة الجديدة.

 

وفى السياق تم تخصيص فريق للتوعية بمنظومة النظافة ونشر ثقافة عدم القاء المخلفات فى الشارع، وانتظار متعهد الجمع السكنى لجمعها أو إلقائها فى الأماكن المخصصة لذلك، حيث نظم فريق التوعية عددا من الزيارات الميدانية بشوارع الأحياء خاصة المناطق الشعبية والتواصل مع المواطنين وتوعيتهم بالمنظومة الجديدة والتى تعتمد على الجمع السكنى من المنازل.

 

وفى السياق نظمت شركة "انفيروماستر" المسئولة عن نظافة أحياء شرق القاهرة، حملة توعية بمعهد سليم الزقلة الأزهرى بحى المطرية، حيث تم إلقاء ندوة توعوية للصف الثالث الإعدادى والصف السادس الابتدائى والصف الرابع الابتدائى والصف الثالث الابتدائى عن أهمية النظافة وكيفية المحافظة على البيئة كما تم شرح طرق التخلص الأمن من المخلفات، وحث الطلاب على النظافة الشخصية والاهتمام بمظهرهم الخارجى كما تم توعيه الطلاب بأهمية عامل النظافة ودورة المؤثر فى المجتمع، وحث الطلاب على أهمية دورهم الفعال فى المجتمع.

 

 
غسيل ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة (2)
غسيل ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة 

غسيل ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة (3)
غسيل ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة 

غسيل ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة (4)
غسيل ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة 

غسيل ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة (5)
غسيل ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة 

غسيل ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة (6)
غسيل ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة 

غسيل ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة (7)
غسيل ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة 

غسيل ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة (8)
غسيل ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة 

غسيل ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة (9)
غسيل ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة 

غسيل ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة (1)
غسيل ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة 
 

غسيل الشوارع

ميدان الإسماعيلية

مصر الجديد

شرق القاهرة

النظافة

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