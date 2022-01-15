"عيد النصر".. ذكرى احتفال قديم لأهالي العريش فى مثل هذا اليوم من كل عام

شمال سيناء ـ محمد حسين

يصادف تاريخ اليوم 15 يناير من كل عام، ذكرى احتفال قديم كان ينظمه أهالي مدينة العريش بشمال سيناء يحمل اسم "عيد النصر"، وهو مهرجان شعبي سنوي كانت تشهده مدينة العريش فى 15 يناير من كل عام، احتفالًا بذكرى انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء بعد حرب 1956.

من بين شهود العيان على هذا الاحتفال والمشاركين فيه، حمدي نصر عباس، عميد الصحفيين بسيناء الذي اوضح ان هذا احتفال وطني كان ينظم فى منطقة تسمى " الحشادة " وهي حاليا ملعب مركز شباب مدينة العريش.

وقال، إنه استمر الاحتفال بها لعدة سنوات لكنها اختفت فى الوقت الحاضر، مضيفا أنه كان يتم إحياء هذا اليوم بألعاب نارية وعروض رياضية منوعة طوال اليوم.

وقال ناصر العزازي مدير مركز شباب مدينة العريش الذي كانت فى منطقته حاليا تتم الاحتفالات بهذه المناسبة ان مساحة هذا المكان الكلية "7" أفدنة و"67" قيراطا، وهو ما كان يطلق عليه فى الماضي اسم الحشادة، وكان يستقبل الاحتفالات الوطنية ويكون تواجد الجماهير فيه فى حاشدا ولذا سمى بالحشادة وتطور الاسم إلى اسم الساحة الشعبية وظل اسم الحشادة عالقا فى أذهان أهالي سيناء حتى الآن بالرغم من أن اسمه مركز شباب مدينة العريش.