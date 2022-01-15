عودة هطول الأمطار على الإسكندرية من جديد وانخفاض درجات الحرارة.. لايف وصور

الإسكندرية: اسماء على بدر

أجري اليوم السابع، بثا مباشرا لعودة هطول الأمطار على سماء الإسكندرية فى موجه طقس سيء تتعرض له المحافظة ويستمر حتى منتصف الأسبوع.

وكانت أعلنت شركة الصرف الصحي عن رفع حالة الطوارئ حيث يتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية غدا الخميس أمطار تبدأ خفيفة صباحا على أن تزيد شدتها مساءا لتكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة بنسبة حدوث (40-50% تقريبا) على فترات متقطعة.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة.

وأكد نافع على الاستعداد بعناصر الطوارئ وعلي رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات اعتبارا من صباح باكر الخميس ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.

وشدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد، التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.



عودة هطول الأمطار على الإسكندرية (1)



عودة هطول الأمطار على الإسكندرية (2)



عودة هطول الأمطار على الإسكندرية (3)