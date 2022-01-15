اليوم السابع
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عملية قسطرة على الشرايين التاجية لنائب رئيس مجلس الدولة

السبت، 15 يناير 2022 11:15 ص
عملية قسطرة على الشرايين التاجية لنائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد خفاجي
كتب: أحمد عبد الهادى

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أجرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، قسطرة تشخيصية على الشرايين التاجية بمستشفى في الإسكندرية، باستخدام تقنية الموجات الصوتية داخل الشرايين (IVUS)، وأظهرت بعض القصور بالشرايين التاجية التي تحتاج إلى علاج دوائي مكثف. 
 
وكان المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي تعرض يوم السبت الماضي من فوق منصة المحكمة الإدارية العليا لأزمة صحية مفاجئة نتيجة ارتفاع شديد بضغط الدم، وتم نقله إلى إثرئها بسيارة إسعاف بمجلس الدولة إلى إحدى مستشفيات الدقي للإسعافات الأولية و منها إلى مستشفى بالإسكندرية حيث تلقي العلاج اللازم.
 
وقدم المستشار الدكتور محمد خفاجى الشكر والتقدير للمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الذى احاطه بالرعاية الكاملة مثلما يخص كل الزملاء فى ظروفهم الصحية ، وايضا قدم خفاجى الشكر والتقدير للمستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس  الذى أمر بنقله فورا للمستشفى وكان يتابعه لحظة بلحظة لتذليل كافة العقبات وللإطمئنان على صحته ، كما قدم الشكر للرؤساء والزملاء بالمحكمة الإدارية العليا.
 
 

مجلس الدولة

محمد عبد الوهاب خفاجى

الشرايين التاجية

المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى

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