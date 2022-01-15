اليوم السابع
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عروسة الهرم ماتت بعد ساعات من الفرح.. بث مباشر

السبت، 15 يناير 2022 01:41 م
عروسة الهرم ماتت بعد ساعات من الفرح.. بث مباشر أهل عروس الهرم ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشر من أمام شقة عروس الهرم، والتى توفت بعد ساعات من زفافها، وترك وفاة العروس حالة من الحزن بين الأهالى بمنطقة الطالبية.

 

وكانت النيابة عاينت جثة العروس وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية تشير إلى وجود عنف جنائى، فأصدرت قرارا بدفنها بعد الانتهاء من التشريح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

  

واستمعت النيابة العامة لأقوال زوج العروس المتوفية، والذى قال إن زوجته دخلت الحمام وعندما تأخرت ذهب ليفتح الباب فوجدها ساقطة على الأرض وفاقدة الوعي، وفارقت الحياة بعد نقلها إلى المستشفى.

  

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا بوفاة ربة منزل داخل شقتها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المتوفية متزوجة حديثا، حيث مر يوم واحد على زواجها، وتعرضت لاختناق بسبب تسرب غاز السخان.


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