طقس محافظة الغربية الآن.. أمطار خفيفة وانخفاض فى درجات الحرارة "صور"

الغربية مصطفى عادل

تعرضت محافظة الغربية ظهر اليوم إلى هطول أمطار خفيفة بمدن المحافظة مصحوبة بنشاط الرياح وانخفاض فى درجات الحرارة.

وتجمعت السحب الكثيفة والغيوم فى سماء المحافظة والتى تنذر بهطول أمطار، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية للتعامل مع موجة الطقس السيء تزامناً مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه محافظ الغربية برفع حالة الطوارئ على مدار الساعة وإلغاء الإجازات بغرفة الأزمات وغرف العمليات لتلقى البلاغات والتعامل معها فوراً.

وتابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية جهود رجال الوحدات المحلية بمركز ومدينة سمنود وحى ثان المحلة فى رفع مياه الأمطار عقب سقوطها صباح اليوم وذلك تحت إشراف ومتابعة إسلام النجار رئيس المدينة والمحاسب أحمد المغاورى رئيس حى ثان المحلة، حيث تمركزت معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى أماكن تجمع الأمطار المتفق عليها مسبقا فى الاجتماعات التنسيقية كأحد الخطوات الاستباقية التى اتخذتها المحافظة لمواجهة موجات الطقس المتقلبة.

وتعرضت المحافظة لسقوط أمطار فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وانخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ لمواجهه الطقس السيء والتعامل مع الأمطار.