طقس دمياط الآن.. أمطار متوسطة وغيوم وانخفاض الحرارة "فيديو لايف"

دمياط: معتز الشربيني

قدم اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان "طقس دمياط الآن.. أمطار متوسطة وغيوم وانخفاض فى درجات الحرارة"، حيث تعرضت جميع مدن محافظة دمياط لموجة من التقلبات الجوية

وشهدت أغلب المدن سقوط أمطار غزيرة الى متوسطة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة تراوحت بين 10 :15 درجة وتصل إلى انخفاض ملحوظ فى ساعات الليل تصل لدرجة الصقيع.

وتأثرت حركة الصيد فى بحيرة المنزلة واسطول صيد عزبة البرج بسبب شدة البرودة وانخفاض الحرارة مع استمرار أعمال الشحن والتفريغ بميناء دمياط

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب لرفع تجمعات المياه بالطرق والشوارع الرئيسية واستمرار عمل غرف العمليات بكافة الوحدات المحلية والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة.