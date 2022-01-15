طقس الدقهلية الآن.. صقيع ورياح شديدة والمحافظة تعلن الطوارئ.. لايف وصور

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من كورنيش مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله حالة الطقس الجوى بعد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة بمعظم مراكز وقرى المحافظة، حيث يسود الآن أجواء شتوية باردة ورياح شديدة.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ في ظل ما تشهده من تقلبات مناخية شديدة، حيث وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، برفع درجة الاستعداد فى القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخإذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أى تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس مع موسم السيول وهطول الأمطار، مشددا على ضرورة متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، ورفع درجة استعداد وجاهزية سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق والأماكن التى يمكن أن تشهد تجمعات للمياه خلال فصل الشتاء.