اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يناير 2022 06:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس الدقهلية الآن.. صقيع ورياح شديدة والمحافظة تعلن الطوارئ.. لايف وصور

السبت، 15 يناير 2022 05:08 م
طقس الدقهلية الآن.. صقيع ورياح شديدة والمحافظة تعلن الطوارئ.. لايف وصور صقيع ورياح شديدة والمحافظة تعلن الطوارئ
الدقهلية - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من كورنيش مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله حالة الطقس الجوى بعد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة بمعظم مراكز وقرى المحافظة، حيث يسود الآن أجواء شتوية باردة ورياح شديدة.
 
 
وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ في ظل ما تشهده من تقلبات مناخية شديدة، حيث وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، برفع درجة الاستعداد فى القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخإذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أى تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس مع موسم السيول وهطول الأمطار، مشددا على ضرورة متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، ورفع درجة استعداد وجاهزية سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق والأماكن التى يمكن أن تشهد تجمعات للمياه خلال فصل الشتاء.
 
صقيع ورياح شديدة والمحافظة تعلن الطوارئ (1)
صقيع ورياح شديدة والمحافظة تعلن الطوارئ (1)

صقيع ورياح شديدة والمحافظة تعلن الطوارئ (2)
صقيع ورياح شديدة والمحافظة تعلن الطوارئ (2)

صقيع ورياح شديدة والمحافظة تعلن الطوارئ (3)
صقيع ورياح شديدة والمحافظة تعلن الطوارئ (3)

صقيع ورياح شديدة والمحافظة تعلن الطوارئ (4)
صقيع ورياح شديدة والمحافظة تعلن الطوارئ (4)

 


درجة الحرارة الان

درجه الحراره الان

الطقس

الطقس المتوقع

حالة الطقس

الطقس الأن

الطقس اليوم في القاهرة الأن

الطقس في الإسكندرية

حالة الجو

نوة الإسكندرية

حالة الطقس في المحافظات

الأمطار

الطقس في المحافظات

الأمطار في القاهرة

الأمطار في المحافظات

ضحايا لموجة الطقس السيء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة