طقس البحر الأحمر الآن.. انخفاض فى درجة الحرارة مع نشاط ملحوظ للرياح "لايف"

البحر الأحمر - عماد عرفة

قدم تلفزيون اليوم السابع، اليوم السبت، لايف من أحد شواطئ الغردقة لرصد حالة الطقس اليوم حيث شهدت حالة الطقس اليوم نشاط ملحوظ للرياح وخاصة في المدن الشمالية للمحافظة، وكذلك سرعة في الامواج .

كما شهدت حالة الطقس بالبحر الأحمر طقس بارد حيث انخفضت درجة الحرارة بالبحر الأحمر مما أدى برودة الطقس، كذلك الشمس ساطعة والسماء صافية دون غيوم .

من جانب آخر أبحرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عدد كبير من اللنشات السياحية المختلفة إلى الجزر البحرية وكذلك مواقع الغوص المختلفة على رأسها جزيرة الجفتون بالغردقة ومواقع العرق والفانوس .

كذلك تشهد مدينة الغردقة ومرسي علم حالة من الانتعاشه السياحية المختلفة حيث يستقبل مطار الغردقة اسبوعيا قرابة 180 رحلة طيران روسية الجنسية تصل يوميا ما بين 16 إلى 22 رحلة إلى مطار الغردقة الدولي.

كما يستقبل مطار مرسي علم الدولي أسبوعيا ما بين 50 إلى 60 رحلة طيران دولية أسبوعية على رأسها الرحلات الأوروبية القادمة من المانيا وإيطاليا وعدد آخر من الحنسيات الأخرى مثل بولندا وأوكرانيا.