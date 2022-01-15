ضحية جديدة للقاتل الصامت.. مصرع فتاة تعرضت لاختناق ببخار الماء فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

ضحية جديدة للقاتل الصامت بكرداسة، حيث فارقت فتاة الحياة نتيجة تعرضها نتيجة استنشاق بخار الماء خلال الاستحمام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، لإجراء المعاينة والتحريات، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين أن الضحية خلال الاستحمام، تعرضت لاختناق بسبب استنشاق بخار الماء، مما أسفر عن مصرعها.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وشهدت الفترة الماضية حدوث حالات اختناق داخل الحمام أثناء الاستحمام نتيجة التسمم بغاز أول أكسيد الكربون ، الذي ينتج عن عملية احتراق الغاز بالسخانات التى تعمل بالغاز الطبيعي ولتفادي حدوث الاختناقات هناك بعض الشروط والمواصفات لضمان السلامة والآمان لسخانات الغاز الطبيعي، والتي تشترطها شركات الغاز الطبيعي عند تركيب سخان الغاز الطبيعي بالحمام وكانت من أهم تلك الإجراءات والشروط المتبعة عند تركيب سخان الغاز الطبيعي الآتي:

1- يجب عمل فتحة للمدخنة وفتحة أخرى للهواية أثناء تركيب سخان الغاز الطبيعي .

2- في حال تركيب سخان الغاز الطبيعي داخل الحمام يجب أن يكون بعيدا عن "الدُش" لتجنب تأثر السخان من المياه المتناثرة من استخدام "الدُش".

3- يجب تركيب سخان الغاز الطبيعي بالقرب من المنور أو الشارع .

4- لا يجب تركيب سخانات الغاز الطبيعي التى تعمل بدون مدخنة بالحمام "لا يتم تركيبها في الحمام".

5- عند تركيب السخان يجب أن تكون هناك مساحة كافية بينه وبين السقف تكفي لتركيب المدخنة .

6- يجب أن يتم تركيب السخان بحيث تكون شعلات النار في مستوى النظر.

7- يجب ألا تقل مساحة الحمام عن 5.6 مترا، وذلك لضمان توفر كمية مناسبة من الهواء للتنفس الآمن نظرا لما سوف يستهلكه السخان من أكسجين أثناء عمله.

8- يجب ألا تقل المسافة بين أرضية الحمام والسقف عن 2.4 متر وذلك حتى يتم تركيب سخان الغاز الطبيعي في الارتفاع المناسب.

9- السخانات المصممة للعمل بدون مدخنة "أغلب السخانات الـ6 لترات تكون مصممة للعمل بدون مدخنة"لا يتم تركيبها فى الحمام نهائيا.