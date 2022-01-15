اليوم السابع
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ضبط عاطل بحوزته 60 لفافة هيروين و20 كيس بودر قبل ترويجها بالخانكة

السبت، 15 يناير 2022 11:39 ص
ضبط عاطل بحوزته 60 لفافة هيروين و20 كيس بودر قبل ترويجها بالخانكة حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة الخانكة، لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كمية من مادة الهيروين المخدر والبودر المخدر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وضباط مباحث المركز، بقيام عاطل بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والبودر"، بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وجرى تشكيل حملة أمنية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع ضباط مركز شرطة الخانكة، وتمكنت من ضبط "ع ر ع"، 19 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته 60 لفافة من مخدر الهيروين، و20 كيس بلاستيكى بها مادة البودر المخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

الخانكة

الإتجار بالمخدرات

الهيروين

البودر

عاطل

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