اليوم السابع
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السبت، 15 يناير 2022 06:51 م
أكرم القصاص
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صور.. مزارعون يوزعون الزهور فى أمستردام بسبب فتح المتاجر بعد إغلاق كورونا

السبت، 15 يناير 2022 06:30 م
صور.. مزارعون يوزعون الزهور فى أمستردام بسبب فتح المتاجر بعد إغلاق كورونا توزيع الزهور فى امستردام
كتب وكالات

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مع إعادة فتح المتاجر فى أمستردام وباقى المدن الهولندية بعد أسابيع من الإغلاق بسبب جائحة كورونا، ازدانت العاصمة الهولندية بزهور الزنبق التى وزعها المزارعون على المارة فى المدينة.

 

وعادة ما يتم الاحتفال بيوم الزنبق الوطنى بحديقة أزهار متنقلة أمام القصر الملكى فى ساحة دام المركزية بالعاصمة لكن استمرار تدابير الإغلاق فى فرض قيود على التجمعات الكبيرة دفع المنظمين هذا العام إلى إقامة المعرض فى القنوات المدرجة فى قائمة التراث العالمى فى أمستردام لتوزيع الزهور.

 

ويقام هذا الحدث كل عام للاحتفال ببدء موسم نمو الزهور الشهيرة والتى تأتى ضمن الصادرات الرئيسية للمزارعين الهولنديين.

 

وقال أرجان سميت رئيس شركة "توليب بروموشن هولاند" وهى جمعية تضم مئات المزارعين الهولنديين "إنها فترة أليمة ومثيرة للقلق لكثير من الأشخاص الذين يعانون جراء استمرار الجائحة لذا سنسعى لإصفاء جو من البهجة ونأمل فى رسم البسمة على الكثير من الوجوه السعيدة عبر توزيع باقات الزنبق".

 

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أخبار هولندا

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