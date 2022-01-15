صور .. محافظ كفر الشيخ: استمرار رفع آثار مياه الأمطار بشوارع المحافظة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد مدن وقرى مركز محافظة كفر الشيخ، انتشار المعدات، لرفع مياه الأمطار التي هطلت على فترات متقطعة، منها أمطار متوسطة على معظم مدن وقرى المحافظة، وغزيرة على المناطق الشمالية المطلة والقريبة من ساحل البحر المتوسط بناءاً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة ، والمهندسة عايده، ماضي السكرتير المساعد.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة ،ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

‏وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

وتابعت المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، والقائمة بتيسير أعمال مجلس مدينة كفر الشيخ، حملات كسح مياه الأمطار بشرق وغرب مدينة كفر الشيخ، وبقرى المراكز، مشددة على رفع جميع الأمطار من الشوارع، وأفنية المدارس، وحول المصالح الحكومية.

وأشرف جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، على رفع مياه الأمطار والمخلفات، وعلى أعمال النظافة، موجهاً بمواصلة رفع درجة الاستعداد والالتزام بكافة التعليمات واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، خلال جولة ميدانية حول المدارس لرفع تجمعات مياه الأمطار وحملات نظافة ورش وتعقيم وتطهير محيط المدارس بنطاق مركز ومدينة دسوق من الداخل والخارج ،واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، وانتشار كامل للمعدات والأطقم بالشوارع لرفع مياه الأمطار.

وأشرف ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال كسح مياه الأمطار من شوارع مدينة مطوبس ، مشدداً على إزالة أي تراكمات بقرى المركز بشكل مستمر، كما تابع رفع مياه الأمطار بالطريق الدولي الساحلي، وبقرية أبو خشبة والسكري، وبني بكار، وتابعالأعمال القائمة بمركز شباب خان الجني بنطاق الوحدة القروية بالجزيرة الخضراء وقد انتهت الأعمال فيه بنسبة 70٪.

كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة وبقرى سد خميس، ومنشية عباس، و، فضلاً عن استمرار رفع درجات الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار، بالإضافة إلى ازالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالمدينة، والقرى.

وتابع فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، رفع مياه الأمطار في جميع القرى والمدينة، والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وأعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف.

تابع أيمن خلف الله رئيس مدينة برج البرلس، وبرفقته الدكتور وائل عبد الحميد مجد، نائب رئيس المدينة، شفط تراكمات المياه، وتسليك وتطهير صفايات الأمطار، وتشغيل محطات الرفع لمياه الشرب والصرف الصحي بجميع مناطق المدينة واستكمال مسح المخلفات أولا بأول، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة وتغطية بيارات الصرف الصحي وضرورة تواجد المعدات الخاصة لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

وأكد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حسب تحذيرات وتوقعات الأرصاد الجوية ، ويتعرض مركز ومدينة بلطيم لموجة من سقوط الأمطار الغزيرة على كافة المناطق والقرى ، مشددا على ضرورة استمرار رفع كفاءة الخدمات وتحسين المرافق العامة المقدمة للمواطنين بشكل عام، وذلك من خلال تمركز كافة سيارات وجرارات شفط ورفع المياه، والمعدات والغواطس الخاصة برفع تراكمات المياه بالشوارع الرئيسية والفرعية ، فضلاً عن محيط المدارس والمصالح الحكومية والخدمية بالمدينة والقرى .

كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، واستمرار العمل في أعمال الردم والتسوية وتمهيد وتجريف الطريق العام، والمداخل والمخارج، و رافد الطريق الدولي، بالإضافة إلى شفط تراكمات المياه في الأماكن التي تتعرض لتجمعات، وتسليك وتطهير صفايات الأمطار، وغرف الصرف الصحي.

وتابع على سلامة، رئيس مدينة سيدى غازي، انتشار المعدات لرفع تراكمات المياه أولاً بأول بالشوارع ورفع درجة الاستعداد القصوى والتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة، حرصا على سلامتهم.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، سحب جميع مياه الأمطار والتأكيد على تشغيل صفايات الأمطار، ومحطات الصرف الصحي، للانتهاء من إزالة أي تجمعات مياه التي تبعد عن صفايات الأمطار، فضلاً عن رفع الرمال بطريق الفنار بجوار المعسكرات.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال رفع تجمعات المياه المتراكمة بشوارع المدينة والقرى منذ الصباح ، موجهاً رؤساء القرى بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار، والتفاعل الفوري مع أية شكاوى للمواطنين.



استمرار العمل على حملات النظافة ورفع مخلفات مياه الأمطار اثر سقوط الأمطار



جانب من كسح الامطار



جانب من رفع مياه الامطار



رفع مياه الامطار بالبرلس



رفع مياه الامطار بدسوق



رفع مياه الامطار بغرب مدينة كفر الشيخ



رفع مياه الامطار من الشوارع



رفع مياه الامطار من الطريق الدولي الساحلي



رفع مياه الامطار من شوارع فوه



رفع مياه الامطار من قرى بلطيم



متابعة رفع مياه الامطار بالبرلس