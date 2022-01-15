صور.. رئيس مدينة القرنة: سعداء بنجاح النسخة 29 لماراثون حتشبسوت وسط تنظيم مميز

الأقصر – أحمد مرعى

عبر العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، عن سعادته بنجاح التنظيم فى فعاليات ماراثون مصر الدولى أمام معبد حتشبسوت، والذي يقام للعام الـ29 على التوالي، بمشاركة 350 متسابق من 32 دولة أوروبية وعربية من مختلف دول العالم بينها مصر، وسويسرا، وبلجيكا، والسعودية، وفرنسا، والصين، وايرلندا، والأردن، والبرازيل، واسبانيا، وكندا، وأمريكا، واليابان، واستراليا، وبولندا، وهولندا، وألمانيا.

وأكد العميد علاء عبد الجابر لـ"اليوم السابع"، أنه تم اللقاء مع مسئولى ومنظمى الماراثون قبلها بأيام وتم تمهيد وتجهيز خط السير للماراثون لحسن إستضافة المتسابقون من حول العالم ليقضوا وقت ممتع ومميز خلال السباق بين المعابد والمقابر والجبال التاريخي والآثرية فى البر الغربي، حيث تم نشر مصدات ورجال الشرطة والمرور ورجال المدينة بطول طريق الماراثون لخدمة ضيوف مصر طوال فترة السباق.

وشدد رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، على أن المحافظة والمدينة على اتم الإستعداد لكافة الفعاليات السياحية والرياضية والتى من شأنها تنشيط حركة السياحة ودعم مصر فى القطاع السياحى والآثري، موضحاً أنه سيتم تنظيم زيارات مميزة لجميع ضيوف الماراثون من الدول الأوروبية والعربية فى مختلف المعالم السياحية والآثرية ليكونوا خير سفراء لمصر فى دولهم.

وكان قد التقى محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، مع اللواء جاسر رياض رئيس ماراثون مصر الدولي الفرعوني، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالماراثون الذي يقام للعام التاسع والعشرون على التوالي بمدينة الأقصر، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة والإتحاد المصري لألعاب القوى، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، وتحت إشراف هيئة تنشيط السياحة.

ومن جانبه، أكد نائب محافظ الأقصر، أن الماراثون مدرج ضمن أجندة الدولة السياحية لتنويع المنتج السياحي المصري والمساهمة في تنشيط حركة السياحة الرياضية، موضحاً أنه تم التنسيق الكامل مع هيئة تنشيط السياحة ومع الشباب والرياضة والطب البيطري والجهات الأمنية وادارة مرور الاقصر والصحة بالاقصر لإقامة وتأمين هذا الماراثون .

فيما قال جاسر رياض رئيس ماراثون مصر الدولى، ان إقامة السباق دون توقف يعد رسالة واضحة للعالم تتمتع مصر بالأمن والأمان وحرص العديد من المتسابقين العالميين على المشاركة في هذا السباق الدولي، بالإضافة إلى ما تتمتع به محافظة الاقصر من مقومات تؤهلها لاستضافة المعسكرات الرياضية بجانب ما تمتعها بشمس مشرقة وحضارة خلابة.

فيما وأشار صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالاقصر إلى مديرية الشباب والرياضة بالاقصر قد شاركت في تنظيم هذا الحدث طوال النسخ السابقة كل عام وكذلك هذا العام بأعداد من المنظمين والحكام والمشاركين وقد قدمت مديرية الشباب والرياضة بالاقصر بكافة أوجه الدعم اللازمة لقيادات الماراثون و المتسابقين المشاركين فيه لبث رسالة حب وسلام لكافة المشاركين من مختلف العالم .

وشارك في الماراثون 350 شخصا من 32 دولة أوروبية وعربية من مختلف دول العالم بينها مصر، وسويسرا، وبلجيكا، والسعودية، وفرنسا، والصين، وايرلندا، والأردن، والبرازيل، واسبانيا، وكندا، وأمريكا، واليابان، واستراليا، وبولندا، وهولندا، وألمانيا، وجرت المنافسة على سباق لمسافات 42 كم و 21 كم و 12كم بجانب منافسات للياتيناج .

وقد بدأ خط سير السباق من معبد حتشبسوت بالدير البحري متجهاً يمين مروراً بمدينة هابو ثم تمثالي ممنون ثم الاتجاه شمالاً طريق وادي الملوك بالبر الغربي ثم الاتجاه مرة أخرى شمالا مروراً بمعبد سيتي الأول ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية السباق.



رئيس المدينة خلال تسليم الجوائز للفائزون بالماراثون



رئيس مدينة القرنة مع نائب المحافظ خلال الماراثون