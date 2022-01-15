صرف صحى الإسكندرية: الشبكات استوعبت كميات الأمطار ولا تجمعات للمياه.. صور

أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أنه بدأت أمطار خفيفة منذ الساعة السابعة والنصف صباحا على منطقة العجمى ثم باقى مناطق المحافظة وزادت شدتها منذ الساعة العاشرة بين متوسطة إلى غزيرة بشكل متقطع على جميع أحياء المحافظة، واستوعبت شبكة الصرف الصحى مياه الأمطار التى تساقطت على محافظة الإسكندرية وحتى اللحظة لم يتلاحظ وجود أى تجمعات للمياه سوى فى 8 أماكن" اسفل كوبرى 14 مايو - امام بوابة 8البيطاش - أمام نادى الاتحاد الطريق الزراعى - شارع الصاوى العصافرة قبلى - ش عبد الفتاح الصعيدى السيوف شماعة - خلف مبنى المحافظة الطريق الزراعى - امام التأمين الصحى العامرية - امام مدرسة ابيس الابتدائية أبيس الأولي".

وأكدت أنه تم رفع تجمعات مياه الأمطار بتلك المناطق، واستمرار موجة التقلبات الجوية لليوم الثالث على التوالى وتواصل أعمال التطهير للشنايش والمطابق أثناء النوة، واستمرار تمركز معدات وسيارات شركة صرف صحى الإسكندرية تحسبا لأى تجمعات لمياه الأمطار.

جدير بالذكر أن شركة صرف صحى الإسكندرية رفعت درجة الاستعدادات لمواجهة موجة التقلبات الجوية منذ صباح الخميس الماضى، وحتى استقرار الحالة.

ونناشد المواطنين الإبلاغ عن أى تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن 175.