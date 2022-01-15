صحيفة: تعيين جيفرى ويتشمان لصد التهديدات "الخبيثة" ضد الانتخابات الأمريكية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، أفريل د. هينز ، عيّنت ضابطا جديدا للإشراف على التهديدات ضد الانتخابات ، وملء دور حاسم في جهود البلاد لمواجهة التدخل الأجنبي في الانتخابات ، حسبما ذكر مكتبها يوم الجمعة.

وأوضحت الصحيفة أن الضابط الجديد هو جيفري ويتشمان ، الذي عمل في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لأكثر من ثلاثة عقود. وقالت نيكول دي هاي ، المتحدثة باسم مدير المخابرات الوطنية ، إنه سيتولى منصب مدير مواجهة التهديدات الانتخابية في مكتب مدير المخابرات الوطنية الأسبوع المقبل.

وبدأت وكالات الاستخبارات مثل وكالة الأمن القومي والقيادة الإلكترونية الأمريكية بالفعل في تكثيف مراقبة التهديدات الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي لهذا العام. ولكن بدون مدير تنفيذي جديد للتهديدات الانتخابية ، كان البعض في الكابيتول هيل يخشون من توقف التقدم ، وتضاءل التنسيق ، وتركت الاختلافات التحليلية المهمة دون حل.

واعتبرت الصحيفة أن تعيين ويتشمان جاء بعد أن اضطر مكتب مدير المخابرات الوطنية إلى تأخير خطط إنشاء مركز تأثير يراقب الجهود الخبيثة من الخارج للتأثير على الانتخابات والسياسة الأمريكية بشكل عام. لقد تباطأ إنشاء هذا المركز بسبب الخلافات فى الكابيتول هيل حول حجم الجهد وتمويله.

ويشغل ويشمان حاليًا منصب مدير التحليل في مركز مهمة مكافحة التجسس التابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وقد شغل سابقًا منصب كبير محللي الإنترنت في مديرية الابتكار الرقمي بالوكالة. بالإضافة إلى الأدوار التي تركز على مكافحة الإرهاب والشرق الأوسط ، شغل أيضًا دورًا قياديًا في وكالة المخابرات المركزية، وهى المدرسة التي تدرب المحللين.

بمجرد أن يوافق الكونجرس على تمويل مركز مواجهة التأثير الخبيث الأوسع ، سيتم دمج فريق التهديدات الانتخابية بقيادة ويتشمان في المجموعة الجديدة.

وقالت دي هاي: "بينما نعمل مع الكونجرس للحصول على تمويل للمركز ، يظل مجتمع الاستخبارات يركز على معالجة التأثير الأجنبي الخبيث".