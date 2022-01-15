اليوم السابع
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صحة القليوبية: تقييم عمل مراكز وفرق تطعيم لقاح كورونا لتقديم خدمة أفضل.. صور

السبت، 15 يناير 2022 09:36 م
صحة القليوبية: تقييم عمل مراكز وفرق تطعيم لقاح كورونا لتقديم خدمة أفضل.. صور جانب من اجتماع مديرية الصحة والسكان بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماع مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، بحضور الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام الطب الوقائي، والدكتور أسامة أبو عامر مدير مكافحة العدوي، ومحمد حسن مدير مركز المعلومات، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ علي صحة الشعب المصري، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وجهود وزارة الصحة والسكان لوقاية المواطنين من خطر الإصابة بالعدوى، واستمراراً للاجتماعات المكثفة لمناقشة الإجراءات المتبعة وخطط العمل للوصول إلي أفضل النتائج الممكنة.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أن الاجتماع تناول مناقشة خطة العمل الوقائية والإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ومتابعة أرصدة اللقاحات المتوفرة وتوفير جميع المستلزمات اللازمة كما تم مناقشة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والإشراف الفني والإداري علي الفرق الطبية الثابتة والمتحركة، والخاصة بتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالإدارات الصحية بالمحافظة.

كما تضمن أيضا مناقشة بعض السلبيات المرصودة بتقارير العمل اليومية، والوقوف على أوجه القصور، ووضع الخطط التصحيحية والحلول المناسبة لها، موجهاً بتقييم عمل الإدارات الصحية، وتقييم فرق العمل بها، كما شدد علي المرور المكثف لمختلف المنشآت الطبية، ومعالجة أي سلبيات وأي معوقات تؤثر علي سير العمل.

وتابع وكيل الوزارة، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءاً، مؤكداً علي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة  قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد.

اجتماع مديرية الصحة بالقليوبية
اجتماع مديرية الصحة بالقليوبية

 

جانب من اجتماع مديرية الصحة بالقليوبية
جانب من اجتماع مديرية الصحة بالقليوبية

 

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

 


صحة القليوبية

مراكز تطعيم لقاح كورونا

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الوحدات الصحية بالقليوبية

مراكز تطعيم لقاح كورونا بالقليوبية

الدكتور خالد عبد الغنى

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