شركة بريطانية تعتذر بعد إرسالها "جوارب" للعملاء لتقليل استخدام أجهزة التدفئة

كتبت رباب فتحى

قال موقع "بى بى سى عربى" إن شركة الطاقة البريطانية "إي.أون" أعربت عن "بالغ الأسف" لإرسالها جوارب إلى عملاء في بريطانيا لحثهم على تقليل استخدام أجهزة التدفئة.

واعتبرت "بى بى سى" أن "إي.أون" أصبحت ثاني شركة من موردي الطاقة الرئيسيين في بريطانيا تقر بزلة تسويقية في وقت يعاني العملاء من ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب زيادة أسعار الطاقة.

وفي وقت سابق من الأسبوع المنصرم، قال مؤسس شركة "أوفو" إنه "محرج حقا" بعد توجيه الشركة نصائح لعملائها لتوفير الطاقة، منها القفز واحتضان الحيوانات الأليفة.

ومن المتوقع أن تشهد فواتير الطاقة ارتفاعات حادة في المملكة المتحدة في أبريل المقبل.

وأرسلت الجوارب للعملاء شركة "نيكست"، ذراع إي.أون المسئول عن بيع وترويج الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة.

وأرفقت الشركة مع الجوارب رسالة تشجع الناس على ترك "بصمات أقدام أخف" من خلال خفض درجة التدفئة والتقليل من انبعاثات الكربون. واتسم رد فعل بعض العملاء بالغضب والحيرة، خاصة مع إرسال الجوارب إلى أقاربهم من المسنين.

لكن الشركة اعتذرت الآن، وقالت عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "إذا كنت ممن تلقوا زوجا من الجوارب من طرفنا، نود أن نعرب عن بالغ الأسف للمشاعر التي تسببنا فيها للبعض".

وأضافت: "في ضوء خطورة التحديات الحالية التي يواجهها الكثير من الناس، كان ينبغي أن تتوقف هذه الطرود البريدية. نحن آسفون".