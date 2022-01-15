اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يناير 2022 12:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

شركة بريطانية تعتذر بعد إرسالها "جوارب" للعملاء لتقليل استخدام أجهزة التدفئة

السبت، 15 يناير 2022 12:21 م
شركة بريطانية تعتذر بعد إرسالها "جوارب" للعملاء لتقليل استخدام أجهزة التدفئة جوارب شركة بريطانية
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال موقع "بى بى سى عربى" إن شركة الطاقة البريطانية "إي.أون" أعربت عن "بالغ الأسف" لإرسالها جوارب إلى عملاء في بريطانيا لحثهم على تقليل استخدام أجهزة التدفئة.

واعتبرت "بى بى سى" أن "إي.أون" أصبحت ثاني شركة من موردي الطاقة الرئيسيين في بريطانيا تقر بزلة تسويقية في وقت يعاني العملاء من ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب زيادة أسعار الطاقة.

وفي وقت سابق من الأسبوع المنصرم، قال مؤسس شركة "أوفو" إنه "محرج حقا" بعد توجيه الشركة نصائح لعملائها لتوفير الطاقة، منها القفز واحتضان الحيوانات الأليفة.

ومن المتوقع أن تشهد فواتير الطاقة ارتفاعات حادة في المملكة المتحدة في أبريل المقبل.

وأرسلت الجوارب للعملاء شركة "نيكست"، ذراع إي.أون المسئول عن بيع وترويج الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة.

وأرفقت الشركة مع الجوارب رسالة تشجع الناس على ترك "بصمات أقدام أخف" من خلال خفض درجة التدفئة والتقليل من انبعاثات الكربون. واتسم رد فعل بعض العملاء بالغضب والحيرة، خاصة مع إرسال الجوارب إلى أقاربهم من المسنين.

لكن الشركة اعتذرت الآن، وقالت عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "إذا كنت ممن تلقوا زوجا من الجوارب من طرفنا، نود أن نعرب عن بالغ الأسف للمشاعر التي تسببنا فيها للبعض".

وأضافت: "في ضوء خطورة التحديات الحالية التي يواجهها الكثير من الناس، كان ينبغي أن تتوقف هذه الطرود البريدية. نحن آسفون".

 

 


بريطانيا

جوارب

تدفئة

الطاقة

شركات الطاقة فى بريطانيا

المملكة المتحدة

الطاقة المتجددة

الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع أسعار الغاز أزمة فى بريطانيا قبل الشتاء.. أوبزرفر: زيادة الأسعار بأكثر من 70٪ فى أغسطس وحده وتوقف بعض شركات الطاقة عن العمل.. الحكومة تطمئن المستهلكين: لا داعى للقلق ولا حالات طوارئ فى الإمداد هذا الشتاء

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 03:00 ص

المفوضية الأوروبية تعوض شركات الطاقة فى رومانيا عن تكاليف الانبعاثات غير المباشرة

الإثنين، 11 مايو 2020 03:32 م

شركات الطاقة تدعم أسهم أوروبا بعد اضطراب بسبب فيروس كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 09:57 ص

مصدران: أمريكا تخطط لتأجير مساحة لشركات الطاقة بمخزون الطوارئ النفطى

الأربعاء، 01 أبريل 2020 10:57 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة