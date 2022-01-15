شاهد كيف غير مشروع تبطين الترع حياة الفلاحين فى قرية المعصرة بأسيوط.. فيديو

أسيوط- هيثم البدرى

يعتبر مشروع تبطين الترع أهمية كبيرة لخدمة الفلاحين واحدا من أهم المبادرات الرئاسية الحديثة التى تستهدف الحفاظ على كميات كبيرة من المياه التى تهدر ، فضلا عن النظافة العامة للقرى والمراكز الموجودة فيها هذه الترع وفى لقاء للفلاحين فى قرية المعصرة بمحافظة أسيوط.

يقول جمال أحمد على بالتربية والتعليم على المعاش و أحد أهالى قرية المعصرة ان مشروع تبطين الترع يعتبر من أفضل المبادرات التى رأيتها طيلة حياتى فقد حولت الحال فى قريتى التى أسكن بها الى أحسن حال فمن حيث النظافة فقد تلاشت القمامة التى كانت تجعل رائحة القرية سيئة ، كما أن هناك كميات كبيرة من المياه كانت تهدر بسبب هذه التجمعات من القمامة ، فضلا عن الامراض التى كانت تصيب المواطنين ولكن اتمنى أن يتم وضع قواعد وضوابط للمخالفين الذين ما زالوا يصرون على القاء القمامة حتى يمكننا الحفاظ على مقدرات وممتلكات الوطن لنا وللأجيال القادمة.

وأضاف إسحق سند حنا أحد الفلاحين أن تبطين الترعه ساهم فى تواجد المياه بشكل مستمر فى الترعة حتى فى السدة الشتوية بعد ان كانت تجف فى مثل هذه الفترات بالإضافة انها وفرت للفلاح مصاريف تلف الماكينات المستمر التى كانت تنتج عن انسداد المواسير بسبب القمامة كما أنها ساهمات فى انتظام الرى، ونظافة المياه التى كانت تجلب الأمراض للفلاح بعد أن أصبحت الترع قبل التبطين مكانا لإلقاء كل المخلفات الخاصة بالأهالي

وأضاف جمال دوينى شيخ معهد عبده طاهر بالقوطا، أن مشروع التبطين واحد من أهم المبادرات الرئاسية التى تصب فى صالح الفلاح المصرى حيث وفرت له المياه، وساهمت فى نظافة القرى التى دخلها هذا المشروع وساعد الفلاح المصرى وخاصة القرى التى توجد فى نهايات الترع التى كانت تبور زراعاتها بسبب عدم وجود المياه.



تبطين الترع حياة الفلاحين فى قرية المعصرة (1)



تبطين الترع حياة الفلاحين فى قرية المعصرة (2)



تبطين الترع حياة الفلاحين فى قرية المعصرة (3)



تبطين الترع حياة الفلاحين فى قرية المعصرة (4)