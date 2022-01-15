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زى النهاردة.. الجنايات تقضى بالحبس على المتهمين بـ"خلية طلاب حلوان"

السبت، 15 يناير 2022 07:00 ص
زى النهاردة.. الجنايات تقضى بالحبس على المتهمين بـ"خلية طلاب حلوان" المستشار حسن فريد ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهاردة من 3 سنوات، يوم 15 يناير 2019، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تقضى بالحبس سنة مع الشغل، مع إيقاف العقوبة مؤقتا لمدة 3 سنوات لـ 3 متهمين فى قضية "خلية طلاب حلوان".

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 


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