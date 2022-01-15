روسيا: إنفاق 11,15 مليار دولار على مكافحة كورونا خلال 2021

أ ش أ

أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن الإنفاق في الميزانية الروسية على إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد العام الماضي بلغ نحو 850 مليار روبل (11,15 مليار دولار).



وقال سيلوانوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم السبت، "إنه تم توجيه الأموال أولاً لتقديم الرعاية الطبية للسكان.. وسيستمر هذا العام إعداد نظام الرعاية الصحية لاستقبال مرضى (كوفيد -19)".



وأضاف: "هذا العام ستصبح هذه المشكلة خطيرة للغاية، لأن متحور أوميكرون ينتشر بسرعة، ونشهد تفشيه في بلادنا".