اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا: إنفاق 11,15 مليار دولار على مكافحة كورونا خلال 2021

السبت، 15 يناير 2022 04:26 م
روسيا: إنفاق 11,15 مليار دولار على مكافحة كورونا خلال 2021 كورونا
أ ش أ

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أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن الإنفاق في الميزانية الروسية على إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد العام الماضي بلغ نحو 850 مليار روبل (11,15 مليار دولار).


وقال سيلوانوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم السبت، "إنه تم توجيه الأموال أولاً لتقديم الرعاية الطبية للسكان.. وسيستمر هذا العام إعداد نظام الرعاية الصحية لاستقبال مرضى (كوفيد -19)".


وأضاف: "هذا العام ستصبح هذه المشكلة خطيرة للغاية، لأن متحور أوميكرون ينتشر بسرعة، ونشهد تفشيه في بلادنا".


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