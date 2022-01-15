اليوم السابع
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رفع مياه الأمطار واستمرار أعمال النظافة فى بيلا بكفر الشيخ.. صور

السبت، 15 يناير 2022 04:28 م
رفع مياه الأمطار واستمرار أعمال النظافة فى بيلا بكفر الشيخ.. صور متابعة رفع مياه الامطار ببيلا
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، برئاسة جمال ساطور، رئيس المدينة، ونوابه، حملات نظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين وإزالة آثار الأمطار من الشوارع والميادين وأماكن التجمعات بالمدينة والقري باستخدام معدات النظافة بالحملة الميكانيكية تحت إشراف قسم النظافة بالمدينة ورؤساء الوحدات القروية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة الميدانية والتأكد التام من إزالة تجمعات مياه الأمطار والحفاظ على نظافة الشوارع ورفع كافة المخلفات، تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تمر بها المحافظة.

وشدد رئيس مدينة بيلا، باستكمال أعمال شفط مياه الأمطار بأماكن التجمعات والشوارع الرئيسية والفرعية والأماكن الحيوية بالمدينة والقري، بجانب استمرار أعمال النظافة، موجها الشكر لكل النواب ورؤساء القري وعلى رأسهم العمال على جهودهم في أعمال نظافة الشوارع ورفع تراكمات القمامة وإزالة مياه الأمطار أولا بأول.

وكان رئيس مدينة بيلا، قد أصدر توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات القروية بالتواجد الميداني بالشوارع وعلى مدار اليوم لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة مع غرفة العمليات بمجلس مدينة بيلا، لمواجهة أي أثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

جانب من رفع مياه الامطار ببيلا
جانب من رفع مياه الامطار ببيلا

 

رفع مياه الامطار بمدينة بيلا
رفع مياه الامطار بمدينة بيلا

 

متابعة رفع مياه الامطار ببيلا
متابعة رفع مياه الامطار ببيلا

 

هطول الامطار ورفعها من شوارع بيلا
هطول الامطار ورفعها من شوارع بيلا

 

 


كفر الشيخ

هطول امطار

مدينة بيلا

حركة الملاحة

رؤساء مدن

غرف عمليات

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