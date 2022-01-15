رئيس الغرف التجارية: استراتيجية متكاملة لتنمية صناعة المشغولات الذهبية

كتب - إسلام سعيد

كشف المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن وضع استراتيجية متكاملة مع كافة أطراف العملية الإنتاجية في صناعة الذهب والمشغولات، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لوضع المنتجات والمشغولات الذهبية المصرية، بهدف وضع المنتجات المصرية على القائمة الدولية للمنتجين لتلك النوعية من المنتجات وتنمية صادراتها للأسواق الدولية نظرا لأهمية تلك الصناعة ومردودها علي الميزان التجاري المصري وحجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التموين للإعلان عن انطلاق معرض"نبيو للمشغولات الذهبية " والذي يتم تنظيمه بالتعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمشغولات الذهبية والمصوغات باتحاد الغرف التجارية برئاسة هاني ميلاد رئيس الشعبة ووزارة التموين والتجارة الداخلية ان

وأضاف العربي أن المعرض سيشكل خطوة هامة لتوطين صناعة الحلي والمشغولات الذهبية كما سيحقق انطلاقة هامة للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، ويأتي ضمن استراتيجية اتحاد الغرف التجارية لدعم وتشجيع كافة القطاعات الاقتصادية الوطنية من صناعة وتجارة مشيرا الي تكاتف جهود الغرف التجارية وكافة للجهات الحكومية لتنفيذ الاستراتيجية القومية لتوطين الصناعة وتنمية الصادرات .

وأوضح أنه من المقرر ان يتم مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتنمية ودعم صناعة المشغولات الذهبية والمصوغات بما يتناسب مع المعايير الدولية علي هامش المعرض والذي سيقام في الفترة من 19 الي 21 فبراير المقبل حيث سيستضيف المؤتمر خلال مجموعة من الجلسات النقاشية عددا من الخبراء الدوليين في هذه الصناعة الهامة وخبراء التسويق الدولي .

ومن جانبه قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة إن المعرض سيوازي أكبر المعارض الدولية في هذا القطاع وسيظهر الامكانيات الحقيقية للصناعة الوطنية وما وصلت اليه من جودة تنافس المنتجات العالمية، موضحا أن المعرض يستهدف تنمية الصادرات المصرية من منتجات المشغولات الذهبية وعقد شراكات مع اطراف دولية لتنمية الصناعة الوطنية ووضع المنتج المصري علي القائمة الدولية .