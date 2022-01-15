رئيس الإمارات يتلقى رسالة خطية من الرئيس الجزائري حول العلاقات الثنائية

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تلقى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تتعلق بتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.



وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن الرسالة تسلمها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال استقباله اليوم السبت، في قصر الوطن، وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي والتطورات الراهنة في المنطقة.



كما بحث وزير الخارجية الجزائري، ونائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، خاصة القمة العربية المرتقبة بالجزائر.

وعلى صعيد الأوضاع الإقليمية، تبادل الطرفان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع على الساحة العربية والتحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، خاصة القمة العربية المرتقبة بالجزائر.



وأثنى الشيخ منصور بن زايد على جهود الجزائر الحثيثة وعلى مقاربتها العقلانية في سبيل توفير شروط نجاح هذا الموعد الهام، ولم الشمل العربي.

واتفق الطرفان على تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في الجامعة العربية لإطلاق مسار تحضيري يضفي على العمل العربي المشترك المزيد من النجاعة والمصداقية.



وفي الختام اللقاء، جدد الطرفان الجزائري والإماراتي الأهمية التي توليها قيادتي البلدين لتعزيز الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.