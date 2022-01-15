درجة الحرارة الان.. هطول أمطار متوسطة بكفر الشيخ وتوقف حركة الملاحة.. لايف

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، اليوم السبت، درجة الحرارة الان بمحافظة كفر الشيخ وهطول أمطار ما بين متوسطة على مدن وقرى المحافظة، وهبوب رياح ما بين متوسطة وشديدة ، وسقوط أمطار غزيرة على المناطق الواقعة شمال المحافظة المطلة على ساحل البحر المتوسط.

درجة الحرارة الان تواصل الانخفاض وتوقفت حركة الصيد بميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، لليوم السابع على التوالي، لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء البرلس، حول درجة الحرارة الان واستمرار توقف حركة الصيد، اليوم السبت، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

كما أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة، وسرعة رفع مياه الأمطار.