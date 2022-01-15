حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء محطة مياه الفقاعي وتدعيم الشبكات بقرية صفط راشين

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرى مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر بمحافظة بنى سويف.

وأكدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف لـ "اليوم السابع"، على استمرار العمل فى تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف.

وأشارت المهندسة دينا عمر إلى تنفيذ مشروعات " إنشاء محطة مياه الفقاعى، مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرية صفط راشين / مركز ببا " ضمن مبادرة حياة كريمة، مشيرة إلى المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات على الواقع ونسب تنفيذ تلك المشروعات، وسرعة إنهاؤها طبقا للجدول الزمنى.