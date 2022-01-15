حبس عامل ضبط بحوزته شابو وحشيش حاول إدخالهما لشقيقه بمحبسه فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين زيارة سجن مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج من ضبط عامل يقيم بدائرة المركز بحوزته 4 قطع من جوهر الحشيش وزنوا حوالى 10 جرام أثناء محاولة إدخالها إلى شقيقه المتهم أحد القضايا داخل المأكولات بمحبسه.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بضبط عامل أثناء قيامه بإدخال مواد مخدرة حشيش لشقيقه داخل المأكولات أثناء زيارته له بمحبسه.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة من ضبط المدعو السيد م ع ع 37 سنة عامل ويقيم بناحية دائرة المركز وبحوزته" 4 " قطع من مادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 10 جرام تذكرة من مادة الشابو المخدر تزن حوالي 1 جرام داخل بعض المأكولات حال محاولته إدخالها لشقيقه المتهم عيسي م ع ع 36 سنة عامل ويقيم بذات الناحية والمحبوس إحتياطياً فـي قضية مخدرات وسلاح مبدأ حبسه 3/10/2021 ومحدد لـه جلسة 2/2/2022 .

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها للمذكور تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة والتي قررت حبس المتهم.