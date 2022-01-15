اليوم السابع
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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة مع راكب قادم من دبي

السبت، 15 يناير 2022 10:25 م
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة مع راكب قادم من دبي ضبط محاولة تهريب هواتف محمولة مع راكب
كتبت رحاب نبيل

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة في مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد عبد الهادى مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة، بحوزة راكب قادم من دبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

 

أثناء محاولة أحد الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، إعطاء عدد من الهواتف المحمولة لأحد المستقبلين لإخراجها من الدائرة الجمركية، فتم تتبعه وضبط  31 هاتفا محمولا، منها ٢٨ ماركة iPhone و 3 ماركة سامسونج.

 

وشمل فريق الضبط كلا من هبة مصطفي الشبراوي، ومحمد دهشان، ووليد جمال مأمورى الجمرك، وطاهر خفاجي، ومحمود محمد سعيد رؤساء الأقسام، ووائل امبابي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول.

 

قرر أحمد عبد الهادي عبد البصير مدير ادارة الجمرك مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط ضد الراكب برقم 19 لسنة 2022، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

 

 

 

 


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