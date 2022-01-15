تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال ثاني أسبوع فى 2022

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ثاني أسبوع في عام 2022، بقيمة تداول بلغت 10.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 58.7%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.3%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 703.6 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 3.9%، وفى المركز الرابع تأتى شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 634.3 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 3.5%، وفى المركز الخامس شركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 534.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3%.

وجاء فى المركز السادس، شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 418.4 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 2.3%، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 380.7 مليون جنيه بنسبة 2.1%، وحل في المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 348.4 مليون جنيه بنسبة 1.9%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا نعيم للوساطة في الأوراق المالية، سيجما لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 309.3 مليون جنيه، 254.4 مليون جنيه، بنسبة 1.7%، 1.4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 12012.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 2234.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 3.2% ليغلق عند مستوى 3277.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.97% ليغلق عند مستوى 14258.60 نقطة، وانخفض مؤشر تميز في بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 4227.75 نقطة.