تعرف على أسعار تذاكر القطارات المميزة بكافة خطوط بحرى والصعيد

نستعرض أسعار تذاكر قطارات المميزة العادية العاملة حاليا بخطوط الوجهين القبلى والبحرى انطلاقا من محطة القاهرة إلى محطات الوقوف المختلفة بمختلف الخطوط، وذلك خلال التقرير التالى:
ـ القاهرة ـــ بنى سويف 6 جنيهات .
ـ القاهرة ـــ المنيا 12 جنيها.
ـ القاهرة ــ أسيوط 16 جنيها.
ـ القاهرة ــ سوهاج 19 جنيها .
ـ القاهرة ـ قنا 22 جنيها .
ـ القاهرة ــ الأقصر 24 جنيها.
ـ القاهرة ـ أسوان 28 جنيها.
ـ القاهرة - بورسعيد 11 جنيهًا.
ـ القاهرة - بنها 3 جنيهات.
ـ القاهرة - طنطا 5 جنيهات.
ـ القاهرة - إيتاي البارود 6 جنيهات.
ـ القاهرة - كفر الدوار 9 جنيهات.
ـ القاهرة - سيدي جابر 10 جنيهات.
ـ القاهرة - الإسكندرية 10 جنيهات.
ـ القاهرة - العامرية 11 جنيها.
ـ القاهرة - العلمين 14 جنيها.
ـ القاهرة - مطروح 20 جنيهًا.
ـ القاهرة - المنصورة 7 جنيهات.
ـ القاهرة - منيا القمح 4 جنيهات.
ـ القاهرة - الزقازيق 5 جنيهات.
ـ القاهرة - السويس 6 جنيهات.
ـ القاهرة - الإسماعيلية 8 جنيهات .
ـ القاهرة - القنطرة غرب 9 جنيهات.
ـ القاهرة - شبين الكوم 4 جنيهات.
ـ القاهرة - منوف 4 جنيهات.
ـ القاهرة - ميت غمر 5 جنيهات.
ـ القاهرة - كفر الشيخ 7 جنيهات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة