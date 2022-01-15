تحليق 19 رحلة بالون طائر غرب الأقصر على متنها 400 سائح من حول العالم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم السبت، تحليق 19 رحلة بالون طائر من أرض المطار أقلت على متنها حوالى 400 سائحا من مختلف الجنسيات، للاستمتاع بمشاهدة الآثار والمعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل من السماء.

ويقول ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود، إنه يتم وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة، مع تحليق رحلات البالون التابعة لمختلف الشركات العاملة بغرب الأقصر، والتى بلغ عددها 19 رحلة وعلى متنها 400 سائح من حول العالم ومختلف الجنسيات، وذلك بصورة طبيعية تماماً مع تحسن حالة الطقس وانتظار الرياح بصورة تناسب تحليق الرحلات فجراً.

وأكد ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، لـ"اليوم السابع"، أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة فى العالم حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحاً أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالميا، حيث أن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة فى العالم، والأقصر هى المحافظة السياحية الوحيدة التى تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما حدا لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التى تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا فى ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.

ومن الجدير بالذكر أنه تعتبر رحلات البالون الطائر تعد من أهم رحلات المغامرة فى العالم، ومصر حالياً رقم 4 بين دول العالم فى مجال البالون، وتأمل وزارة الطيران المدنى أن يتم تخطى الدول التى تسبقها بهذا المجال خلال الفترة المقبلة لتكون مصر رقم واحد، حيث أن السائح فى الأقصر يجد لوحة فنية غير موجودة بدول العالم، فيوجد فى الأقصر النيل والشمس والخضرة والآثار شرق وغرب وصحراء ومشاهد طبيعية لا يجدها فى دول آخرى.



تحليق 19 رحلة بالون طائر غرب الأقصر



تحليق رحلات البالون وسط طقس مميز بالأقصر



رحلات البالون فى الأقصر على متنها 400 سائح من حول العالم