تحرير 41 محضر مخالفات ورفع 93 حالة إشغال بمركزى دمنهور وكوم حمادة بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إستمرار الحملات اليومية على المقاهي والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، مشددا على تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفي هذا الشأن أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن تحرير 15 محضر غلق وبيئه و 20 محضر لعدم ارتداء كمامة ورفع 93 حالة إشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك بدمنهور .

كما أسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية بمركز ومدينة كوم حماده. وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.