تحرير 107 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير مديرية التموين، بشأن نتائج جهود الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة المديرية في الفترة من 8 إلى 14يناير الشهر الجاري بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق ،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي أعده المهندس وصفي عبد الله وكيل الوزارة، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، أسفرت عن تحرير 107 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 14محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 28محضراً لإنتاج خبز ناقص الوزن، و 18محضراً لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل،و 23محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و 8 محضر للتصرف في 33 جوال دقيق مدعم، و12 محضرالعدم صرف بون للمواطنين،و3محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس معتمد ،ومحضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تواصل أجهزة المديرية المرور اليومي على المطاحن للوقوف على الوارد والمنصرف وأرصدة الدقيق والأقماح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية وسحب العيينات وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وقد صدر القرار الوزاري رقم 186 بتوريد محصول القمح المنتج محلياً لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً، حيث يبدأ موسم التوريد 15 أبريل المقبل وحتى 15 يوليو2022، وذلك لجميع الأصناف المنصرفة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل بدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، إذ تقوم المديرية بإجراءالترتيبات اللازمةوالإشراف على مواقع التخزين المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة وكذلك تشكيل اللجان الخاصة بالاستلام برئاسة المديرية بمواقع الاستلام على مستوى المحافظة_المنوط بها الاستلام والتخزين طبقاً للمواصفات المحددة.

فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 50 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 2مخالفة لعدم الإعلان عن أسعارالمواد التموينية،و7مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل وعدم صرف بون بالمقررات التموينية، و 4 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية.