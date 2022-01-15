تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص طافية بنهر النيل فى منشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، لكشف هوية شخص تم العثور على جثته طافية بنهر النيل في منشأة القناطر بالجيزة، وجاري تكثيف التحريات لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص طافية بنهر النيل في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة أحد الأشخاص مجهول الهوية، يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاته، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.