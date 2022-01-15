تحذير من تسونامى على الساحل الغربى للولايات المتحدة بسبب ثوران بركان تونجا

كتب محمد جمال

أفادت الأرصاد الجوية الأمريكية، أن تحذيراً من تسونامى صباح السبت على الساحل الغربي للولايات المتحدة، فيما سجل وقوع "فيضانات محدودة" فى هاواى بسبب ثوران بركان أمس الجمعة فى أرخبيل تونجا.



وطلبت الهيئة الوطنية للأرصاد من السكان مغادرة الشواطئ والموانئ فى المناطق المعنية، لافتة الى عدم الإبلاغ عن وقوع خسائر في جزر هاواي الأميركية.

وتم إجلاء ملك جزيرة تونجا البولينيزية، أهو إيتو توبو السادس، من القصر بسبب الأمواج الكبيرة، التى ضربت العاصمة نوكوالوفا بعد الانفجار البركاني.

وذكرت إذاعة "ار ان زي" النيوزيلندية، أن قافلة من الشرطة والجيش أحضرت الملك إلى الفيلا، ونصحت السكان المحليين بالابتعاد عن الساحل والانتقال إلى أرض مرتفعة، مشيرة إلى أن المياه غمرت أراضى القصر والشارع الرئيسى فى المدينة.

Tonga issues tsunami warning after undersea volcano erupts https://t.co/j4A9cYAIFn pic.twitter.com/7MtfKSgHsF — The National (@TheNationalNews) January 15, 2022

وأظهر تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعى أمواجا كبيرة تضرب الشواطئ فى المناطق الساحلية، بحسب "سبوتنيك".

فى غضون ذلك، أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيرا من تسونامى هائل فى سواحل البلاد عقب فوران بركانى فى أرخبيل تونجا بجنوب المحيط الهادي.

وقال بيان للوكالة الوطنية لإدارة الأزمات، اليوم السبت: "نتوقع أن تشهد المناطق الساحلية لنيوزيلندا، على الساحل الشمالى والشرقى للجزيرة الشمالية وجزر تشاتام، تيارات قوية وغير عادية، واندفاعات غير متوقعة على الشاطئ فى أعقاب ثوران بركانى كبير فى هونغا - تونجا - هونغا - هاباى فى تونجا".

وحذر البيان: "يمكن للتيارات والارتفاعات القوية للأمواج أن تؤذى الناس وتغرقهم. هناك خطر على السباحين وراكبى الأمواج وصيد الأسماك والقوارب الصغيرة وأى شخص فى الماء أو بالقرب من الشاطئ".

ودعا الأشخاص الموجودون فى البحر أو بالقرب منه الخروج من الماء والبقاء بعيدًا عن الشواطئ والموانئ والأنهار ومصبات الأنهار حتى فجر غد الأحد.