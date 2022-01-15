بطل التنس المصنف أول عالم يضع أستراليا فى مأزق بعد حظره من الدخول لعدم تطعيمه

كتبت رباب فتحى

ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على أزمة نوفاك ديوكوفيتش بطل التنس المصنف أول عالميا للدخول إلى أستراليا للمشاركة فى بطولة أستراليا المفتوحة، حيث ألغت السلطات الأسترالية الجمعة تأشيرة دخول النجم الصربي للمرة الثانية معتبرة أنه يشكل خطرا على السكان لعدم تلقيه التلقيح المضاد لفيروس كورونا.

وكانت قضت محكمة محلية الإثنين الماضي بإبطال قرار الحكومة السابق، ويصر وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك على قراره معتبرا أنه يستخدم سلطته طبقا لقوانين الهجرة في البلاد.

وقالت الصحيفة إن بطل التنس، الذي وُصف بأنه خطر على "الاضطرابات المدنية" و "تعويذة المشاعر المناهضة للتلقيح" ، ربما لا يحظى بفرصة للدفاع عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة ، حيث يواجه حظراً لمدة ثلاث سنوات، فى ظل استمرار جهود تحدي قرار محكمة للبقاء.

وألغى وزير الهجرة الأسترالي ، أليكس هوك ، شخصيًا تأشيرة بطل العالم رقم 1 لأنه لم يحصل على التطعيم ، بحجة أن وجوده في أستراليا يمكن أن يثير "اضطرابات مدنية" ويشجع الآخرين على تجنب التطعيم ضد كورونا.

ويواجه ديوكوفيتش جلسة استماع في المحكمة الفيدرالية صباح الأحد ، بتوقيت أستراليا ، والتي ستحدد ما إذا كان الوزير تصرف بشكل غير معقول في إلغاء تأشيرته. وتكشف المستندات المقدمة في المحكمة أسباب الوزير المرسلة إلى ديوكوفيتش لتبرير إلغاء تأشيرته.

وقال هوك إنه تقبل إصابة ديوكوفيتش الأخيرة بفيروس كورونا مما يعني أنه "خطر ضئيل على من حوله" ، لكن "كان ينظر إليه من قبل البعض على أنه سيكون تشجيعا لمجتمع من المشاعر المناهضة للقاحات".

وأضاف "أعتبر أن وجود ديوكوفيتش المستمر في أستراليا قد يؤدي إلى زيادة المشاعر المناهضة للتطعيم في المجتمع الأسترالي ، مما قد يؤدي إلى زيادة الاضطرابات المدنية من النوع الذي شهدته سابقًا في أستراليا مع التجمعات والاحتجاجات التي قد تكون بحد ذاتها مصدر انتقال للفيروس داخل المجتمع. السيد ديوكوفيتش ... شخص ذو نفوذ ومكانة."