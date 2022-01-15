بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للتعليم الأساسي بكفر الشيخ.. فيديو لايف

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة تليفزيون اليوم السابع، توافد طلاب المدارس الابتدائية والاعدادية بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ لأداء امتحانات الفصل الدراسي، اليوم السبت، الموافق 15 يناير 2022، وقد اصطحب أولياء الأمور أبنائهم للمدارس للاطمئنان عليهم، وتم منع أولياء الأمور من الدخول لها، تجنبا لحدوث تكمدس، وإعطاء فرصة للمعلمين وإدارة المدارس لتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان.

ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية،ويؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء، ومادة العلوم،ويؤدي طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي، امتحان مادة اللغة العربية والخط الإملاء، والحاسب الآلي.



وكانت الإدارات التعليمية والمدارس بتوجيهات محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انتهت من الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول المقررانعقادها، اليوم السبت، بجميع المراحل التعليمية.