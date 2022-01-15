اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يناير 2022 09:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للتعليم الأساسي بكفر الشيخ.. فيديو لايف

السبت، 15 يناير 2022 08:51 ص
بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للتعليم الأساسي بكفر الشيخ.. فيديو لايف توافد الطلاب لأداء أولى امتحانات الفصل الدراسي الاول بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رصدت عدسة تليفزيون اليوم السابع، توافد  طلاب المدارس الابتدائية والاعدادية بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ لأداء امتحانات الفصل الدراسي، اليوم السبت، الموافق 15 يناير 2022، وقد اصطحب أولياء الأمور أبنائهم للمدارس للاطمئنان عليهم، وتم منع أولياء الأمور من الدخول لها، تجنبا لحدوث تكمدس، وإعطاء فرصة للمعلمين وإدارة المدارس لتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان.
 
ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي، امتحان مادة  اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية،ويؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء، ومادة العلوم،ويؤدي طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي، امتحان مادة اللغة العربية والخط الإملاء، والحاسب الآلي.

وكانت الإدارات التعليمية والمدارس بتوجيهات محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انتهت من الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول المقررانعقادها، اليوم السبت، بجميع المراحل التعليمية.
 
 
توافد الطلاب لأداء أولى امتحانات الفصل الدراسي الاول بكفر الشيخ
توافد الطلاب لأداء أولى امتحانات الفصل الدراسي الاول بكفر الشيخ

 


كفر الشيخ

مدارس

امتحانات

الفصل الدراسي الأول

محافظة كفر الشيخ

مرحلة اعدادية

مرحلة ابتدائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعليم كفر الشيخ: عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول اليوم بإجراءات احترازية

السبت، 15 يناير 2022 01:13 ص

وكيل تعليم كفر الشيخ يحدد نسبة 70% لمنتجات الطلاب لعرضها بمركز الإبداع والإبتكار

الأربعاء، 05 يناير 2022 10:30 م

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويشيد بعروض مبادرة يوم فى حب مصر.. صور

الأربعاء، 05 يناير 2022 10:34 ص

وكيل "تعليم كفر الشيخ" يفتتح معارض شتاء دافئ المجانية للأسر الفقيرة

الخميس، 30 ديسمبر 2021 06:04 م

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم المعلمين المبدعين فى التكنولوجيا .. صور

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 03:51 م

وكيل تعليم كفر الشيخ يحيل مدير مدرسة وأمين معمل للتحقيق ويكرم عامل مخزن

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 08:09 م

تعليم كفر الشيخ يطلق مسابقة "فى مدرستنا موهوب" لاكتشاف المبدعين.. صور

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 06:40 م

وكيل تعليم كفر الشيخ يحذر من العنف فى المدارس ويوجه بدراسة أسبابه وطرق الحد منه

الأحد، 26 ديسمبر 2021 11:14 ص

وكيل تعليم كفر الشيخ يوجه بالاستعداد لعقد امتحانات التيرم الأول.. صور

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:08 م

وكيل تعليم كفر الشيخ يوجه باكتشاف الموهوبين وعرض منتجاتهم بمركز الإبداع

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:45 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة